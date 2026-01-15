St.-Pauli-Trainer nimmt sein Team vor "Highlight-Spiel" in Schutz

Hamburg - Es geht Schlag auf Schlag! Nach der ärgerlichen 1:2-Niederlage beim VfL Wolfsburg ist der FC St. Pauli gleich am Samstag (15.30 Uhr) wieder gefordert. Mit Borussia Dortmund wartet eine Herkulesaufgabe auf die abstiegsbedrohten Kiezkicker.

Alexander Blessin (52) musste die Niederlage in Wolfsburg noch verdauen. © WITTERS

So richtig verdaut hatte Trainer Alexander Blessin (52) den späten K. o. vom Vortag noch nicht, als er am Donnerstag mit nur einer Stunde Schlaf erneut vor die Presse trat. "Ich bin noch am Verarbeiten", gestand er, wollte den Blick aber auch schon schnell wieder nach vorn richten.

"In Dortmund zu spielen, ist ein absolutes Highlight", gab der 52-Jährige zu und bescheinigte dem Tabellenzweiten eine "herausragende Qualität". Dennoch wusste er auch, wie man dem BVB wehtun kann.

"Sie setzen nie den richtigen Punch, sie lassen die Spiele sehr, sehr lange offen", erklärte Blessin und sah genau darin die Chance seiner Mannschaft. Neben den Nadelstichen auf den Platz, die St. Pauli setzen will, will der Tabellenvorletzte auch die kritischen Fans im Westfalenstadion zum Vorschein bringen. "Dann legt sich auch eine gewisse Nervosität an den Tag", wusste er.

Genau diese wollen und müssen die Kiezkicker nutzen, um gegen den schier übermächtigen Gegner überhaupt eine Chance zu haben. Dass es möglich ist, haben sie im Hinspiel beim spektakulären 3:3 gezeigt, aber auch beim Gastspiel in der Vorsaison, als der Dortmunder Siegtreffer erst kurz vor Schluss gefallen war.