Vier Jahre nach Herzstillstand: Eriksen trifft bei Wolfsburg-Sieg

Wolfsburg - Solche Geschichten schreibt nur der Fußball! Rund viereinhalb Jahre nach seinem Herzstillstand bei der EM hat Christian Eriksen sein erstes Tor in der Bundesliga geschossen. Der Däne leitete damit den 2:1-Sieg des VfL Wolfsburg über den FC St. Pauli ein.

Die große Frage vor der Partie war: Wie haben die Wölfe die 1:8-Klatsche bei den Bayern vom Samstag verdaut. Die Antwort: Recht gut!

Der VfL übernahm schnell das Ruder und ließ den Ball gut laufen, kam bis auf einen Abschluss von Dzenan Pejcinovic (4. Minute) aber gegen die gut organisierte Defensive der Kiezkicker kaum durch. Auf der Gegenseite hatte Mathias Pereira Lage mit einem Schuss von der Strafraumgrenze die Gäste-Führung auf dem Fuß, verpasste diese aber um Zentimeter (18.).

Wenige Zeigerumdrehungen folgte der Auftritt von Eriksen. Einen Gerhardt-Schuss hatte Hauke Wahl aus kurzer Distanz an die Hand bekommen, Schiedsrichter Frank Willenborg hatte zunächst noch auf Weiterspielen entschieden, nach dem Hinweis des VAR aber auf Elfmeter entschieden.

Ganz zum Unmut von Trainer Alexander Blessin, der sich an der Seitenlinie aufregte. Nach der Partie sah er das schon ein bisschen anders. "Im Normalfall sagt man dann: 'Lass die Hände hinterm Körper oder so'", erklärte er, verwies aber auch auf den abgefälschten Schuss, was auf den TV-Bildern aber nicht zu sehen war. "Es ist dann schwierig, aber klar, dass da die Hand im Spiel ist."

Eriksen ließ sich mit all seiner Routine nicht zweimal bitten und überwand als erst zweiter Bundesliga-Profi St.-Pauli-Keeper Nikola Vasilj vom Punkt aus. Zuvor war es in der vergangenen Saison seinem Teamkollegen Mohamed Amoura gelungen.

Mit der Führung im Rücken blieben die Wölfe am Drücker, doch die Gäste hatten die Chance. Zunächst verpasste Ricky-Jade Jones zweimal den Ausgleich (35.), den besorgte aber noch vor der Pause Eric Smith (40.). Der Kapitän leitete das 1:1 mit einer Verlagerung selbst ein und traf am Ende mit zwei schnellen Kontakten ins lange Eck.