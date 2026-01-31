Zäher Abstiegskampf? FC Augsburg gegen FC St. Pauli droht, kein Leckerbissen zu werden

Augsburg - Niemand erwartet ein Fußballfest! Das Bundesliga-Spiel am Samstag (15.30 Uhr) zwischen dem FC Augsburg und dem FC St. Pauli verspricht, kein Leckerbissen zu werden - das wissen auch beide Trainer.

Die Partie zwischen dem FC Augsburg und dem FC St. Pauli verspricht, kein Fußball-Leckerbissen zu werden. © WITTERS

Dabei sind die Vorzeichen für das so wichtige Duell im Abstiegskampf eigentlich gut. Während der FCA nach dem Überraschungscoup bei den Bayern mit breiter Brust auflaufen wird, reisen auch die Kiezkicker nach der starken Leistung im Nachholspiel gegen RB Leipzig mit viel Selbstvertrauen an.

Augsburg-Trainer Manuel Baum (46) warnte allerdings: "Das Stadion, und wir alle müssen uns darauf einstellen, dass es ein ganz anderes Spiel wird als gegen die Bayern. Wenn man in jedem Gegner einen Nagel sieht, nimmt man immer einen Hammer. Deswegen wäre es ganz gut, wenn wir uns diesmal vielleicht auf eine Schraube einstellen."

War er damit meint: St. Pauli wird dem FCA eher das Spiel überlassen und defensiv sicher stehen, es könnte sich eine zähe Partie entwickeln.

FCSP-Coach Alexander Blessin (52) sah es ähnlich. "Im Vorjahr haben sie uns in Augsburg den Schneid abgekauft, das war nicht schön", erinnerte er sich und mahnte vor einer Wiederholung. "Im Hinspiel dieser Saison war es ein knappes Ding. Im kommenden Spiel muss Fußball gearbeitet werden. Uns darf nicht passieren, dass wir uns wieder den Schneid abkaufen lassen."

Vielleicht überraschen beide Mannschaften ja aber doch und liefern ein unterhaltsames Spiel ab, zu wünschen wäre es allen Beteiligten.