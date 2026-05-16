16.05.2026 18:52 St. Pauli verliert Final-Drama gegen Wolfsburg und steigt ab: "In der Bundesliga einfach zu wenig!"

Das war's! Nach nur zwei Saisons muss sich der FC St. Pauli am 34. Spieltag von der Bundesliga verabschieden. Wolfsburg sichert sich die Relegation.

Von Alice Nägle

Hamburg - Das war's! Nach nur zwei Saisons muss sich der FC St. Pauli am 34. Spieltag von der Bundesliga verabschieden. Mit einem 3:1-Sieg schicken die Gäste aus Wolfsburg die Kiezkicker zurück in die 2. Bundesliga.

Zu Ende der ersten Halbzeit schockten die Wölfe die Gastgeber mit dem 0:1-Rückstand. © WITTERS Mit dem Abpfiff durch Schiedsrichter Daniel Siebert um 17.21 Uhr war es besiegelt: Der FC St. Pauli spielt in der kommenden Saison nicht mehr im deutschen Oberhaus mit. Schon zuvor waren die Emotionen gemischter Natur - besonders nachdem die Kiezkicker sich nach Hälfte eins mit einem 0:1-Rückstand in die Kabine verabschiedet hatten. Dennoch sorgten beide Fanlager mit Choreos, Pyrotechnik und Gesängen für lautstarke Unterstützung anlässlich dieses besonderen Matches. FC St. Pauli Showdown am 34. Spieltag: St. Pauli bestreitet großes Finale ohne Eric Smith Doch auch der Support der FCSP-Anhänger rettete das Team von Alexander Blessin nicht mehr. Der VfL Wolfsburg ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und brachte die Partie letztlich verdient mit dem 3:1 aus Sicht der Gäste über die Bühne. Da konnte auch der zwischenzeitliche Anschlusstreffer durch Joker Abdoulie Ceesay nichts mehr ausrichten. Während den einen nun sicherlich Tränen der Erleichterung über das Gesicht laufen, weinen die Hamburger der 1. Liga nach. Wegen dieser Niederlage laufen die Kiezkicker in der kommenden Saison wieder in den Zweitliga-Stadien dieses Landes auf.

Die Gästefans zündeten ordentlich Raketen und Bengalos, um ihre Mannschaft zu unterstützen. © WITTERS

St. Pauli wird von Emotionen überwältigt

Das war's! Die Kiezkicker verabschieden sich am 34. Spieltag in die 2. Bundesliga. © WITTERS Trotz des bitteren Ausgangs der Partie sowie der Saison ließen die St.-Pauli-Fans kein Stück von Unterstützung zu dem Klub ab. Unmittelbar nach Abpfiff streckten die knapp 26.000 Anhänger ihre Schals in die Höhe und gaben den Kiezkickern lautstark eines mit: "You'll Never Walk Alone!" Neben der riesigen Enttäuschung sei das ein tröstendes Gefühl gewesen, waren sich die Spieler im Anschluss an das Drama einig. FC St. Pauli St.-Pauli-Blog: Fans mit gemischten Gefühlen vor Finale: "Am Millerntor ist alles möglich!" So sagte Martijn Kaars solch eine Aktion noch nie erlebt zu haben - im positiven Sinne. Gleichzeitig bezeichnete er den Spieltag als den schwierigsten in seiner Karriere. "Ich bin noch nie abgestiegen", erklärte er mit hängendem Kopf. Hauke Wahl lobte den Rückhalt der Fans als "unfassbar". "Dieser Support ist sehr schön und das macht es noch schlimmer für uns", betonte der Abwehrspieler mit Blick auf die große Enttäuschung, die aktuell über allem stünde. Dass Mainz 05 St. Pauli die Chance quasi auf dem Silbertablett serviert hat oder man es die ein oder andere strittige Schiedsrichter-Entscheidung gegeben haben könnte, davon wollte Wahl nichts hören. Man müsse sich schon selbst an die eigene Nase fassen. "Da brauchen wir uns nicht hinstellen und sagen, wir haben Pech, hier und da. Wir haben 26 Punkte geholt. Das ist in der Bundesliga einfach zu wenig, um die Klasse zu halten. Dass 29 für die Relegation reichen, ist schon sehr schmeichelhaft. 26 sind dann einfach zu wenig!" Alexander Blessin fand bei der Pressekonferenz kaum Worte für die Situation. "Es tut unfassbar weh", kam dem Trainer gerade so über die Lippen. "Es ist sinnbildlich für die gesamte Saison", zeigte der 52-Jährige dennoch Einsicht. "Aber im Moment bin ich einfach wahnsinnig enttäuscht, weil es extrem viel Energie gekostet hat."

Als Zeichen der Unterstützung im Abstiefskampf präsentierten die St.-Pauli-Fans eine Choreo vor Anpfiff der Partie. © privat

10. Partie ohne Sieg in Folge besiegelt St. Paulis Abstieg