St. Pauli will bei der TSG Hoffenheim "noch mal alles raushauen"

St.-Pauli-Coach Alexander Blessin (51) weiß um die Bedeutung des anstehenden Spiels bei der TSG Hoffenheim. Besonderen Druck verspürt er aber nicht. © Marcus Brandt/dpa

"Im dritten Spiel binnen einer Woche müssen wir noch mal alles raushauen. Das können und werden wir", verdeutlichte Chefcoach Alexander Blessin (51) auf der Pressekonferenz am heutigen Donnerstag.

Die Bedeutung der Partie ist klar: Die TSG steht auf Platz 15 und damit einen Rang über den Kiezkickern. Beide Teams brauchen die Punkte im Kampf gegen den Abstieg dringend.

"Wir wissen um die Stärken von Hoffenheim, wissen aber auch, dass es da seit Saisonbeginn rumort. Mit Blick auf die individuelle Qualität müssen wir aufpassen, rechnen uns aber Chancen aus", betonte Blessin, der einst selbst bei der TSG gekickt hatte.

Besonderen Druck verspüre der 51-Jährige aufgrund der Tabellenkonstellation nicht. "Druck spüre ich jede Woche, von mir selbst aus. Ich will jedes Spiel gewinnen, ob nun gegen Hoffenheim oder die Bayern", unterstrich der Fußballlehrer.

Gegen die Elf von Pellegrino Matarazzo (46) will der FCSP von Anfang an das zeigen, was in der zweiten Hälfte gegen Leipzig zu sehen war. "Es wird wichtig sein, die leichten Fehler abzustellen und eine Balance zwischen Offensive und Defensive zu haben", so Blessin.