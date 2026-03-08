St. Pauli will gegen Eintracht Frankfurt den nächsten Coup landen

Hamburg - Geht die Serie weiter? Der FC St. Pauli ist mittlerweile seit fünf Heimspielen in Folge ungeschlagen, gegen Eintracht Frankfurt wollen die Kiezkicker am Sonntag (15.30 Uhr) nachlegen. Die Chancen stehen dafür gar nicht so schlecht.

Der FC St. Pauli muss gegen Eintracht Frankfurt vor allem auf Jonathan Burkardt (25, M.) aufpassen, der im Hinspiel doppelt traf. © Arne Dedert/dpa

Vor wenigen Wochen sah die Welt am Millerntor noch düster aus. Die Kiezkicker hatten zwar ordentlich gespielt, aber keine Punkte eingefahren. Nun hat sich der Wind gedreht.

Die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin (52) hat zuletzt zwei Siege eingefahren und kann erstmals seit der Saison 2010/11 wieder drei Erfolge am Stück feiern. Zudem ist St. Pauli seit fünf Heimspielen ungeschlagen - drei Siege, zwei Remis - und hat den Topteams der Liga das Fürchten gelehrt.

"Wir haben es uns erarbeitet, dass Frankfurt uns nicht unterschätzen wird", meinte der 52-Jährige. Dies verdeutlichten auch die Aussagen von seinem Gegenüber Albert Riera (43): "Ob gegen den FC Bayern oder gegen den FC St. Pauli, ob vor 70.000 Zuschauern oder in der Atmosphäre auf St. Pauli: Ich sehe in diesen beiden Auswärtsspielen keinen Unterschied. Natürlich hat der FC Bayern andere Spieler, natürlich spielen sie unterschiedlichen Fußball, aber es geht eben um drei Punkte, und die sind wichtig."

Unter dem Spanier ist die Eintracht auswärts in zwei Partien allerdings noch ohne Sieg geblieben. Aus Sicht der Kiezkicker könnte dies am Sonntag auch gerne so bleiben.