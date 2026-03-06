FC St. Pauli will dem nächsten Top-Team das Fürchten lehren

Hamburg - Gelingt der nächste Coup gegen ein Top-Team? Der FC St. Pauli will den Schwung aus den vergangenen Partien mitnehmen und am Sonntag (15.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt erneut wichtige Zähler im engen Abstiegskampf sammeln.

Alexander Blessin (52) will mit dem FC St. Pauli das nächste Topteam der Liga ärgern. © Christian Charisius/dpa

Dass die Kiezkicker es können, haben sie bereits gezeigt. Gegen RB Leipzig wurde ein Punkt geholt (1:1), der VfB Stuttgart wurde besiegt (2:1). Generell steht die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin (52) im Jahr 2026 gut da und liegt in der Rückrundentabelle sogar zwei Zähler vor der Eintracht.

"Es ist eine Momentaufnahme, wir müssen auf dem Gaspedal bleiben", forderte der 52-Jährige. Wie schon die Negativserie in der Hinrunde wird auch aktuell die kleine Erfolgsserie nüchtern analysiert.

"23 Punkte werden nicht reichen, wir hatten unsere Auszeit in der Hinrunde. Jetzt wollen wir an die Leistungen anknüpfen", machte Blessin deutlich. Bereits im vergangenen Jahr hatte sein Team unglückliche Niederlage einstecken müssen, Anfang 2026 ebenso. "Wir waren nah dran, sind aber beharrlich geblieben und haben weiter an den Themen gearbeitet, die wir hatten."

Dabei sei es vor allem um die Kompaktheit, die Stabilität und den Mut beim Rausschieben gegangen. Mittlerweile hat sich sein Team durch die Erfolge das nötige Selbstvertrauen geholt, um die Spiele zu gewinnen, zudem ist auch hier und da das Matchglück zurückgekehrt.