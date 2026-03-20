St. Pauli will gegen Freiburg vor besonderer Kulisse nicht leichtsinnig werden

Hamburg - Am Sonntag trifft der FC St. Pauli zu Hause auf den SC Freiburg (17.30 Uhr/DAZN). Obwohl die Breisgauer nur einen Punkt aus drei Liga-Spielen mitnehmen konnten, geht Trainer Alexander Blessin (52) mit seiner Mannschaft keineswegs leichtsinnig in die Partie.

St.-Pauli-Trainer Alexander Blessin (52) will keinesfalls leichtsinnig in die Partie gegen den SC Freiburg gehen. © Marius Becker/dpa

In der Europa League gegen Genk hat das Team von Julian Schuster (40) schließlich ordentlich abgeliefert und nach einer starken Leistung verdient 5:1 gewonnen.

"Man wähnte schon, dass sie so einen kleinen Abwärtstrend zu verbuchen haben und ein paar Niederlagen dann verkraften mussten. Auch haben sie sich in den Spielen sicherlich nicht so souverän und voller Energie präsentiert, wie sie sonst davor waren", analysierte der Kiezcoach bei der Pressekonferenz am Freitagnachmittag.

Dass sich die Freiburger nun durch ihre souveräne Leistung aber sicherlich einen Schub für das Auswärtsduell gegen die Hamburger erarbeitet haben, sei anzunehmen.

"Deswegen müssen wir da natürlich auf unserer Seite alles dafür tun, dass wir sie beschäftigen. Da braucht man Energie und da braucht man alles Nötige, um da was zu holen", so Blessins Einschätzung.

Um die drei Zähler mitzunehmen, müsse man im Vergleich zum vergangenen Auswärtsspiel in Gladbach definitiv auch mehr in der Offensive tun.