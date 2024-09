St. Paulis Flügelzange ist zurück! Stellt Blessin jetzt um?

Hamburg - Eigentlich hatte St. Paulis Cheftrainer Alexander Blessin (51) nach dem 0:0 gegen RB Leipzig keine große Lust über das Spielsystem zu sprechen, doch am Ende beugte er sich.

Elias Saad (24) gehörte zu den auffälligsten Akteuren des FC St. Pauli. © Witters/ValeriaWitters

Zu offensichtlich war das, was sich zuvor auf dem Rasen abgespielt hatte. Erstmals hatte der 51-Jährige von Beginn an auf die Flügelzange Elias Saad (24) und Oladapo Afolayan (27) gesetzt.

"Natürlich hat uns das mit den beiden gutgetan", erklärte Blessin im Anschluss und wollte zunächst nicht in die System-Diskussion einsteigen. "Ich kämpfe ja auch gar nicht dagegen an."

Gegen Leipzig hatte er erkannt, dass seinem Team das altbekannte 3-5-2 bzw. 5-3-2 besser zu Gesicht stehen würde. "Diese defensive Stabilität brauchen wir einfach", begründete er den Schritt, auch wenn er in beiden Systemen seine Vorteile sieht.

Der 51-Jährige sieht die Tiefenläufe der Achter als viel wichtiger an, um das Spiel zu öffnen, als die Flügelläufe. Die Außenbahnen hingegen sollen für Entlassung und Gefahr sorgen. Beides taten Saad und Afolayan mit Bravour.

Die vorherrschende Unzufriedenheit des Duos nach drei Spielen auf der Bank konnte Blessin nachvollziehen. "Dass die zwei auch mal sauer sind, sorry, das können sie sein", bekräftigte er. "Da habe ich auch breite Schultern, das ist in okay." Der FCSP-Trainer hatte trotz der Reservistenrolle der beiden immer wieder betont, wie wichtig sie für das Spiel seien.