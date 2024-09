Der erste Punkte ist da! FC St. Pauli ringt RB Leipzig torloses Remis ab

Hamburg - Da ist er! Der FC St. Pauli hat am vierten Spieltag endlich den ersten Punkt geholt. Der Aufsteiger trotzte RB Leipzig nach starkem Kampf ein torloses Remis ab.

Der FC St. Pauli um Philipp Treu ließ RB Leipzig und Xavi Simons kaum Zeit und Raum. © Gregor Fischer/dpa

Die Kiezkicker starteten so in die Partie, wie man es von ihnen erwarten konnte und fast auch schon musste: griffig in den Zweikämpfen und mutig auf dem Weg nach vorne. Leipzig zeigte sich davon ein wenig beeindruckt und übernahm erst nach rund zehn Minuten die Kontrolle.

Die besseren Chancen in der ersten Halbzeit hatte folgerichtig St. Pauli. Nach rund 17 Minuten hatte Elias Saad die größte Möglichkeit, doch Peter Gulacsi parierte. In der Folge lieferten sich beide Teams eine Art Abnutzungskampf auf hohem Niveau, ohne torgefährlich zu werden.

Leipzig fand gegen die starke Defensive des Aufsteigers offensiv kaum statt, lediglich Benjamin Sesko prüfte mit einem "Schüsschen" FCSP-Schlussmann Nikola Vasilj. Auf der Gegenseite hatte Gulacsi deutlich mehr Arbeit und verhinderte vor dem Halbzeitpfiff mehrfach den Rückstand des Champions-League-Teilnehmers.

Damit gingen beide Mannschaften torlos in die Kabinen, wobei eine St.-Pauli-Führung mehr als verdient gewesen wäre. Die Blessin-Elf musste sich, wieder einmal, die mangelnde Chancenauswertung vorwerfen lassen.