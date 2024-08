St. Paulis Transferpläne: Wer noch kommen und wer noch gehen könnte

Hamburg - Die Zeit drängt! Noch bis Freitag haben die Verantwortlichen des FC St. Pauli die Möglichkeit, den Kader an die Anforderungen der ersten Liga anzupassen. Wer noch kommen und wer noch gehen könnte.

Der Kader des FC St. Pauli könnte sich bis Freitag noch verändern. © Gregor Fischer/dpa

Großen Druck dürften Trainer Alexander Blessin (51) und Sportchef Andreas Bornemann (52) trotz der Auftaktniederlage gegen den 1. FC Heidenheim (0:2) nicht verspüren. Auch wenn es hier und da ein wenig hakte, wurde doch deutlich, dass der Kader in der ersten Liga mithalten kann.

Dennoch, und das stellte Blessin nach der Partie klar, werde der Verein die Ohren und Augen offenhalten. "Mit Andreas Bornemann bin ich im ständigen Austausch. Wenn wir jemanden finden, der finanziell und spielertypisch ins Gefüge passen könnte, schlagen wir sicherlich zu. Wir sind in der Habachtstellung", erklärte der 51-Jährige.

Während sich die Leihe von Top-Talent Malick Junior Yalcouyé (18) von Hürzeler-Klub Brighton & Hove Albion zerschlagen hat, geistert weiterhin ein bekannter Name durchs Millerntor: Aljoscha Kemlein (20).

"Ein interessanter Spieler", ließ Blessin durchblicken. "Ich habe die Spiele aus der Rückrunde gesehen, wo er gespielt hat, also 17 an der Zahl. Aber der Präsident will ihn ja nicht verkaufen, habe ich gelesen. Obwohl er ihn dann trotzdem nie aufstellt."