Erik Ahlstrand steht beim FC St. Pauli vor dem Neustart

Entsprechend sieht er sich gut gerüstet. "Mein Fitnesslevel ist gut. Ich habe in der Sommerpause viel an mir gearbeitet", versicherte Ahlstrand. Bereits am Ende der Aufstiegssaison hatte der Mittelfeldspieler wieder voll mittrainiert. "Das hatte sich gut angefühlt, dass ich alles mitmachen konnte."

Denn bislang konnte sich der Mittelfeldspieler kaum zeigen. Immer wieder musste er aussetzen und kam so nur auf zwei Einsätze in der U23.

Der 22-jährige Schwede zeigt sich gut gelaunt am Rande des Trainingslagers. © Witters/LeonieHorky

Mittlerweile ist der schwedische Nationalspieler angekommen bei den Kiezkickern. In den bisherigen Trainingseinheiten am Wilden Kaiser hinterließ er einen guten Eindruck und zeigte, wozu er in der Lage ist und dass er durchaus eine Verstärkung für die Mannschaft sein kann.

Rückblickend sprach Ahlstrand von einer großen Herausforderung für ihn. Zum ersten Mal in seiner Karriere hatte er sein Heimatland verlassen. "Ein neues Land, ein neuer Verein, eine neue Liga ... Es gab viele neue Dinge, die ich auch lernen musste", erklärte er. Vor allem die deutsche Sprache war so ein Punkt. "Ich musste im Kopf doppelt so hart arbeiten, um zu verstehen, was ich tun soll."

Zum Glück würden viele seiner Teamkollegen aber Englisch sprechen. "Das hat mir sehr geholfen." Und dann ist da ja auch noch Landsmann Eric Smith (27). "Wenn ich jemanden fragen oder was wissen wollte, war das gut, dass er da war. Auch, dass ich Schwedisch mit ihm sprechen konnte", gab Ahlstrand zu.

Mittlerweile versteht er schon recht viel, denn wie er sagt, sind sich viele deutsche und schwedische Wörter ähnlich. "Ich versuche so viel wie möglich aufzusaugen und zu verstehen." Nach dem Trainingslager startet er dann auch mit dem Sprachunterricht. Ein deutsches Lieblingswort hat er bereits: Kartoffel - Florian Wirtz lässt grüßen.