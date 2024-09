"Tanzen nicht auf den Tischen": St.-Pauli-Coach Blessin vor Spiel in Freiburg realistisch

Hamburg - Nach dem ersten Erfolgserlebnis vergangenen Sonntag gegen RB Leipzig (0:0) trifft St. Pauli am Samstag auf den SC Freiburg . Und trotz des ersten Punktes "tanze man jetzt nicht auf den Tischen", betont Trainer Alexander Blessin (51).

St.-Pauli-Trainer Alexander Blessin (51) will sich nicht auf der Leistung gegen RB Leipzig ausruhen. © Gregor Fischer/dpa

Schließlich wäre trotz der starken Leistung mehr drin gewesen und auch die Tabellenplatzierung kenne man, so der Realist.

Mit Freiburg, die sich in den letzten Jahren sozusagen ihr "kleines Märchen" erschaffen haben, wie der Kiezcoach die Entwicklung des Vereins beschreibt, warte als Tabellendritter nämlich ein sehr starker Gegner auf seine Elf.

"Neun Punkte aus vier Spielen - der Start spricht für sich", erklärte der 51-Jährige bei der Pressekonferenz am Donnerstag. Besonders die offensive Qualität und Schnelligkeit der Mannschaft von Julian Schuster (39) könnte gefährlich werden.

Man müsse deshalb unbedingt an der Leistung des vergangenen Heimspiels anknüpfen, dürfe "keinen Zentimeter zurück machen", um die Intensität auch auswärts, ohne ein bebendes Millerntor im Rücken, halten zu können. Der Gegner müsse immer gestresst sein, egal, in welchem System man auftrete, so der Wunsch Blessins.