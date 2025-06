Transferflop vor dem Abschied? Englische Vereine wollen St.-Pauli-Profi

Fin Stevens (22, r.) konnte beim FC St. Pauli bislang nicht überzeugen. Englische Vereine zeigen Interesse an ihm. © IMAGO / Oliver Ruhnke

Eigentlich sollte Stevens als rechter Schienenspieler Druck auf Manolis Saliakas (28) machen, doch der Waliser blieb in seinem ersten Jahr bei den Kiezkickern so einiges schuldig. Insgesamt kam der zweifache A-Nationalspieler nur auf zwei mickrige Einsätze, einen über 71 Minuten in der ersten DFB-Pokal-Runde und eine Minute in der Bundesliga.

Gegen Ende der Saison stand der 22-Jährige fast gar nicht mehr im Kader und musste die Spiele von der Tribüne aus verfolgen - für beide Seiten eine unbefriedigende Situation.

Spätestens seit dem Transfer von Arkadiusz Pyrka (22) scheinen seine Chancen auf Einsatzzeit gen null zu tendieren. Entsprechend froh dürfte St. Pauli über die Gerüchte aus England sein.

Laut hayters.com sollen zahlreiche Zweitligisten ihr Interesse an Stevens hinterlegt haben, darunter Hull City und Preston North End. Im Raum steht eine Leihe.