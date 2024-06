Traumhochzeit in Brasilien: St.-Pauli-Profi Maurides hat wieder geheiratet!

Hamburg - Nach der Feier ist vor der Feier: Maurides Roque Junior (30), der zuletzt erst mit dem FC St. Pauli in die Bundesliga aufgestiegen ist, hatte am Wochenende wieder Grund zum Feiern. Er und seine langjährige Freundin Mayke Redel haben sich (erneut) das Jawort gegeben.

Bei trübem Wetter, aber vor traumhafter Kulisse haben sich Maurides Roque Junior (30) und seine Frau Mayke Redel das Jawort gegeben. © Screenshot Instagram/mauridesroquemmaykeredel

Bei trübem Regenwetter, aber vor einer weiß-grünen Traumkulisse am Meer heiratete das Paar am Wochenende in seinem Heimatland Brasilien.

Doch das war nicht die erste Hochzeit des Kiezkickers. Bereits im August vergangenen Jahres hatte der Profifußballer "Ja" gesagt - und das zur selben Frau. Damals hatten die frisch Vermählten im Anschluss an die Trauung auch mit fast allen Mannschaftskollegen des Fußballers gefeiert.

Dieses Mal folgte nun wohl die größere Feier mit der ganzen Familie in Südamerika. "Was für eine unvergessliche Nacht! Ein Tag, den wir nie vergessen werden!", schrieb das Paar unter die Bilder, die sie auf Instagram teilten. "Vor genau zwei Jahren begannen wir, diesen magischen Moment zu planen, und mit jedem Schritt waren wir uns sicher, dass er perfekt wird, wenn er in Erfüllung geht. Und wir wurden nicht enttäuscht! Es war absolut alles so, wie wir uns das erträumt haben, von Anfang bis Ende!"

Videos zufolge schien nicht nur die Trauung, sondern auch die Party ein voller Erfolg gewesen zu sein. Der St.-Pauli-Stürmer kann offenbar nicht nur mit dem Ball umgehen, sondern auch ordentlich das Tanzbein schwingen.