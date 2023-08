Hochzeit statt Rasen! St.-Pauli-Star Maurides heiratet Profi-Rollschuhfahrerin

Sportlich läuft es für Maurides (29) beim FC St. Pauli noch nicht rund. © IMAGO / Claus Bergmann

Die brasilianische Sturmkante hat am Dienstag seine langjährige Partnerin Mayke Redel geheiratet. Beide veröffentlichten auf ihren jeweiligen Instagram-Accounts entsprechende Bilder.

Liebestechnisch schwebt der Profi-Fußballer mit der Rollschuhläuferin auf Wolke sieben. Sportlich hingegen konnte der 29-Jährige in Hamburg noch nicht durchstarten.

Maurides kam seit seinem Transfer im Winter erst auf sieben Einsätze, alle als Joker. Ein Treffer wollte ihm dabei nicht gelingen.

Im März hatte er sich bereits eine Knie-Verletzung zugezogen, die operiert werden musste. Nur langsam kommt der Brasilianer wieder in Tritt und dreht auf dem Trainingsplatz seine Runden.

Bereits am Montag hatte Mayke gemeinsame Bilder vom Sommerurlaub auf der griechischen Insel Mykonos gepostet und dazu geschrieben: "Morgen ist der Tag, an dem wir unsere Liebe offiziell machen. Es scheint sogar ein Klischee zu sein, weil wir schon seit langer Zeit im selben Haus leben, wir haben bereits alles geteilt, das heißt, wir haben bereits ein Eheleben geführt. Nun steht es auch auf dem Papier, womit wir einen weiteren Schritt in unserem Leben gehen."