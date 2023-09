Tribünen-Notfall beim Nordderby zwischen St. Pauli und Kiel! So reagieren die Fans

Beim Nordderby zwischen dem FC St. Pauli und Holstein Kiel hat es im Gästeblock einen medizinischen Notfall gegeben. © Axel Heimken/dpa

Gegen Ende der ersten Halbzeit - die Hausherren lagen deutlich mit 3:0 in Führung - wurde es plötzlich ganz still im eigentlich so stimmungsvollen Millerntor-Stadion.

Im Block der Kieler Fans gab es einen medizinischen Notfall. Sanitäter versorgten einen Anhänger, der nach ersten Informationen einen Herzinfarkt erlitten hatte.

Beide Fanlager bewiesen sehr viel Taktgefühl und stellten ihren Support und jegliche Gesänge weitestgehend ein.

In der Halbzeitpause wurde die Person schließlich unter hoffnungsvollem Applaus des gesamten Stadions vom medizinischen Personal abtransportiert und ins Krankenhaus gebracht.