Überraschender Wechsel! Darum setzte Blessin Eggestein auf die Bank

Wolfsburg - Es war eine kleine Überraschung! Alexander Blessin (51) hat seinen Worten Taten folgen lassen. Der Trainer des FC St. Pauli verzichtete beim 1:1-Unentschieden beim VfL Wolfsburg auf Angreifer Johannes Eggestein (26) in der Startelf, für ihn begann Danel Sinani (27).

Zwar hatten beide bereits am Freitag schon miteinander gesprochen, die finale Entscheidung sei ihm aber erst am Spieltag mitgeteilt worden. "Es war ein kurzes Gespräch, ich werde auch morgen noch mal mit ihm darüber reden", erklärte Blessin.

Eggestein, der, wenn er im Kader war, in dieser Saison erstmals auf der Bank Platz nehmen musste, hatte die Entscheidung seines Trainers professionell aufgenommen. "Ich habe versucht, von der Bank mein Bestes zu geben", sagte der Angreifer. "Der Trainer hat das heute so entschieden, etwas zu verändern. Das akzeptiere ich."

"Danel hat es überragend gut gemacht, er war immer anspielbar", urteilte Blessin. "Es ging einerseits darum, etwas zu verändern, auch in den Köpfen. Andererseits war auch die Frage, wie wir Druck auf die beiden Innenverteidiger bekommen, die gerne lange Bälle schlagen." Noah Weißhaupt (23) und Oladapo Afolayan (27) unterbanden dies gerade in der ersten Halbzeit hervorragend.

Grund für den Wechsel war eine taktische Anpassung in der Grundformation, wie Blessin nach Abpfiff erklärte. Im Gegensatz zu "Mittelstürmer" Eggestein hatte Sinani offensiv alle Freiheiten und agierte eher aus dem Mittelfeld heraus.

Gegen Wolfsburg erhielt Danel Sinani (27, l) den Vorzug. © Swen Pförtner/dpa

Auch wenn Eggestein mittlerweile seit Mitte Januar auf einen eigenen Treffer wartet, ist er gerade im Anlaufverhalten und als Wandspieler extrem wichtig für die Kiezkicker. Nach der Niederlage gegen den BVB hatte er aber auch zugegeben, dass ein wenig die Power fehle. Ähnlich sah es auch sein Coach.

"In den vergangenen beiden Spielen hat mir ein bisschen die Energie gefehlt, so etwas kann er aber mal haben", gestand ihm Blessin zu und schob nach, "er wird weiterhin extrem wichtig für uns sein".

Gut möglich, dass Eggestein also am Freitag (18.30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim bereits wieder in die Startelf zurückkehren wird. "Wir müssen gucken, wie es nächste Woche aussieht", sagte Blessin neutral.