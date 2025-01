VAR-Revolution am Millerntor! So denkt St.-Pauli-Trainer Blessin darüber

Hamburg - Es wird eine Premiere! Bei der Partie zwischen dem FC St. Pauli und dem FC Augsburg kommt es am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) erstmals zur VAR-Revolution . Kiez-Trainer Alexander Blessin (51) ist selbst auf den Test gespannt.

St.-Pauli-Trainer Alexander Blessin (51) ist auf den VAR-Test gespannt. © Fotomontage: Harry Langer/dpa, Witters

Noch ist unklar, ob es überhaupt dazu kommt. Aber wenn am Samstag am Millerntor der Videoschiedsrichter eingreift, wird Referee Tobias Reichel (39) via Headset über die Stadionlautsprecher die Entscheidung verkünden.

"Wir zahlen damit in das Thema Transparenz ein. Wir wagen nun einen ersten Schritt - und sind gut vorbereitet", hatte Schiri-Chef Knut Kircher (55) erklärt.

St. Paulis Trainer Blessin findet den Test grundsätzlich gut. "Dass die Entscheidung vom Schiedsrichter kundgetan wird, um die Zuschauer mitzunehmen und abzuholen, wird interessant sein", sagte der 51-Jährige. "Ich hoffe bloß, dass das nicht viel mehr Zeit in Anspruch nimmt."

Dies aber soll gewährleistet sein, so der Coach. "Das sorgt für eine Transparenz und das ist grundsätzlich nichts Schlechtes", befürwortete Blessin den Test, der insgesamt an zwei Spieltagen durchgeführt wird.