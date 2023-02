Vierter Sieg in Serie! FC St. Pauli dreht Spiel beim 1. FC Magdeburg

Magdeburg - Was für ein Finish! Der FC St. Pauli hat dank Abwehrspieler Jakob Medic einen Last-Minute-Sieg beim 1. FC Magdeburg gefeiert. Damit sicherten sich die Kiezkicker den vierten Sieg im vierten Spiel unter Cheftrainer Fabian Hürzeler.

St. Paulis Jakov Medic (r.) und Magdeburgs Maximilian Ullmann kämpfen um den Ball. © Christian Modla/dpa

Medic blieb in der 89. Minute vor dem gegnerischen Tor cool und schweißte die Kugel an FCM-Keeper Dominik Reimann in die Maschen. Anschließend half der Kroate mit, den Sieg über die Zeit zu bringen.

St. Pauli, das kurzfristig auf Eric Smith (muskuläre Probleme) verzichten musste, begann spielbestimmend und hatte durch Connor Metcalfe (13.) und Marcel Hartel (14.) zwei gute Chancen. Doch dann kam ein Bruch ins Spiel.



Magdeburg übernahm plötzlich die Kontrolle über die Partie und hatte durch Moritz-Broni Kwarteng gleich die Führung auf dem Fuß (17.). Der beste Torschütze des FCM scheiterte aber an FCSP-Keeper Nikola Vasilj.

In der 39. Minute war der Bosnier allerdings machtlos. Nach einem Fehlpass von Leart Paqarada kam Amara Condé an den Ball und steckte ihn auf Baris Atik durch. Der stärkste Magdeburger bekam von Jakov Medic zu viel Platz und ließ sich nicht zweimal bitten. Der 28-Jährige schlenzte das Leder zur FCM-Führung ins Eck.

Nach der Pause hatten die Kiezkicker großes Glück. Erst scheiterte Mohammed El Hankouri an Torwart Vasilj (52.), wenig später der eingewechselte Luc Castaignos (66.).