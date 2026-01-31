Weiterer Transfer aus Japan fix! Dieser Stürmer verstärkt St. Paulis Offensive
Hamburg - Kurz vor der Auswärtspartie gegen den FC Augsburg am Samstagnachmittag (15.30 Uhr/Sky) teilt der FC St. Pauli einen weiteren fixen Transfer mit. Die Kiezkicker verstärken ihre Offensive mit Taichi Hara (26).
Wie der Klub am Samstag mitteilte, kommt der Stürmer vom japanischen Erstligisten Kyōto Sanga ablösefrei ans Millerntor. "Ich freue mich auf die neue Aufgabe beim FC St. Pauli. [...] Ich bin sehr gespannt auf meine neuen Mitspieler, die Bundesliga und natürlich auch auf die Fans am Millerntor", so der Neuzugang über seinen Wechsel zum Kiezklub.
Seit Sommer 2023 stand Hara für seinen Ex-Verein auf dem Platz. In 91 Pflichtspielen erzielte er 22 Tore und bereitete 17 weitere vor.
Zuvor konnte der 26-Jährige bereits Erfahrungen im europäischen Fußball sammeln. Unter anderem stand er in Kroatien für NK Istra in 18 Pflichtspielen auf dem Platz (acht Tore, drei Vorlagen). 2021 wechselte er nach Spanien zu Deportivo Alavés, wo er in 16 Einsätzen zwei Treffer erzielte.
Der spanische Klub verlieh den Offensiv-Kicker außerdem zweimal an den belgischen Erstligisten VV St. Truiden. Im Juli 2025 debütierte er zudem in der Nationalelf, für die er bislang zwei Einsätze bestritt.
Neuzugang Taichi Hara - eine gute Idee?
Sportchef Andreas Bornemann spricht von einem Spielertyp, "den wir bislang nicht in unserem Kader hatten".
Er könne sowohl als klassischer Zielspieler eingesetzt werden, bringe auch die technischen Voraussetzungen mit, "um sich ins Kombinationsspiel einzuschalten", betonte der 54-Jährige. "Wir sind zuversichtlich, dass seine Erfahrungen in Europa ihm helfen werden, sich schnell bei uns zu akklimatisieren."
Auch Cheftrainer Alexander Blessin (52) blickt zuversichtlich auf den Neuzugang. "Er ist fußballerisch gut ausgebildet und dank seiner Größe auch ein Faktor bei offensiven und defensiven Standards. Hinzu kommt, dass er sehr mannschaftsdienlich agiert und in der Arbeit gegen den Ball keine Wege scheut."
