Weiterer Transfer aus Japan fix! Dieser Stürmer verstärkt St. Paulis Offensive

Hamburg - Kurz vor der Auswärtspartie gegen den FC Augsburg am Samstagnachmittag (15.30 Uhr/Sky) teilt der FC St. Pauli einen weiteren fixen Transfer mit. Die Kiezkicker verstärken ihre Offensive mit Taichi Hara (26).

Taichi Hara (26) verstärkt den FC St. Pauli ab sofort im Sturm. © FC St. Pauli

Wie der Klub am Samstag mitteilte, kommt der Stürmer vom japanischen Erstligisten Kyōto Sanga ablösefrei ans Millerntor. "Ich freue mich auf die neue Aufgabe beim FC St. Pauli. [...] Ich bin sehr gespannt auf meine neuen Mitspieler, die Bundesliga und natürlich auch auf die Fans am Millerntor", so der Neuzugang über seinen Wechsel zum Kiezklub.

Seit Sommer 2023 stand Hara für seinen Ex-Verein auf dem Platz. In 91 Pflichtspielen erzielte er 22 Tore und bereitete 17 weitere vor.

Zuvor konnte der 26-Jährige bereits Erfahrungen im europäischen Fußball sammeln. Unter anderem stand er in Kroatien für NK Istra in 18 Pflichtspielen auf dem Platz (acht Tore, drei Vorlagen). 2021 wechselte er nach Spanien zu Deportivo Alavés, wo er in 16 Einsätzen zwei Treffer erzielte.

Der spanische Klub verlieh den Offensiv-Kicker außerdem zweimal an den belgischen Erstligisten VV St. Truiden. Im Juli 2025 debütierte er zudem in der Nationalelf, für die er bislang zwei Einsätze bestritt.