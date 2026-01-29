Darum ärgert sich Alexander Blessin über den Augsburger Sieg bei den Bayern

Hamburg - Dieses Spiel verspricht kein Leckerbissen zu werden! St. Paulis Trainer Alexander Blessin (52) erwartet am Samstag (15.30 Uhr) beim FC Augsburg einen Abnutzungskampf. An das letzte Duell in der Fuggerstadt hat er keine guten Erinnerungen.

St.-Pauli-Trainer Alexander Blessin (52) ärgerte sich über den Sieg der Augsburger beim FC Bayern, weil sein Team es nicht geschafft hatte. © WITTERS

Die Hoffnung war groß, dass der FCA mit einem Dämpfer in die bedeutende Partie am Samstag gehen würde, schließlich hieß der letzte Gegner FC Bayern München. Doch die Mannschaft von Trainer Manuel Baum (46) gewann völlig überraschend beim Rekordmeister und geht nun mit breiter Brust in das Duell gegen die Kiezkicker.

"Ich habe mich an unser Spiel erinnert und gedacht: Das hätten wir auch so machen können", erklärte FCSP-Coach Alexander Blessin (52) darauf angesprochen. Die Niederlage der Bayern hatte sich aus seiner Sicht ein wenig angedeutet, Augsburg habe eben im Gegensatz zu seiner Mannschaft den letzten Schritt gemacht. "Ihnen ist es gelungen, mich ärgert es umso mehr, dass wir es damals nicht geschafft haben."

Seit dem Trainerwechsel hat sich beim FCA einiges getan: Sie haben deutlich mehr Punkte geholt als noch unter Sandro Wagner (38) und haben ihre Spielweise geändert. Aus einem kompakten 5-3-2 wird auf schnelles Umschalten gesetzt, dazu haben sie mit Han-Noah Massengo (24) und Alexis Claude-Maurice (27) zwei Unterschiedsspieler in ihren Reihen.

Ein schönes Spiel erwartet Blessin dennoch nicht. "Es wird ein Abnutzungskampf", sagte er und stellte eine Forderung auf. "Wir dürfen uns auf keinen Fall den Schneid abkaufen." Genau das war seinem Team im Vorjahr bei der 1:3-Niederlage passiert - einer der schlechtesten Saisonleistungen.