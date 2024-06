Wunschkandidat Blessin will zum FC St. Pauli! Darum passt er so gut zu den Kiezkickern

Alexander Blessin (51) gilt als Top-Kandidat für den Trainerposten beim FC St. Pauli. © Laurie Dieffembacq/BELGA/dpa

Laut übereinstimmenden Medienberichten hat es bereits einen ersten Austausch zwischen dem Top-Kandidaten, der derzeit noch in Belgien bei Royale Union Saint-Gilloise unter Vertrag steht, und den Verantwortlichen der Kiezkicker gegeben haben.

Von einer Einigung seien beide Parteien zwar noch entfernt, dennoch soll der 51-Jährige seinem Verein bereits mitgeteilt haben, dass er in der kommenden Saison gern an der Seitenlinie am Millerntor stehen würde.

In erster Linie dürfte das nun, wie auch bei seinem Vorgänger Hürzeler, an der Ablösesumme liegen. Dank einer Ausstiegsklausel, die zwischen 700.000 Euro und einer Million liegen soll, kann Blessin die Belgier verlassen.

Das Geld hätten die Kiezkicker auf jeden Fall - und auch die Verbindungen zu den Gesprächspartnern sind gut. Denn Poker-Milliardär Tony Bloom (54) hält nicht nur 75 Prozent an Brighton & Hove Albion, ihm gehört seit 2018 auch Saint-Gilloise. Man kennt sich also.