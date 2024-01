Alles für den Aufstieg: Fortuna Düsseldorf verpflichtet Christoph Daferner

Christoph Daferner (25, r.) wechselt zunächst auf Leihbasis zu Fortuna Düsseldorf. © Thomas Frey/dpa

Der 25 Jahre alte Mittelstürmer wird bis zum Ende der Saison plus Kaufoption ausgeliehen. Dies teilten die Düsseldorfer am Dienstag mit.

Daferner, der auch schon für Dynamo Dresden kickte, hat seit Juli 2022 in 38 Spielen vier Treffer für die Franken erzielt. Der ehemalige U20-Nationalspieler trat am Dienstag auch die Reise ins Trainingslager nach Marbella an.

"Wir haben einen Spieler gesucht, der seine Qualitäten schon nachgewiesen hat und dennoch in unseren Budgetrahmen passt. Gerade weil Christoph zuletzt in Nürnberg nicht den besten Lauf hatte, ist seine Motivation groß in neuem Umfeld zu alter Stärke zurückzufinden", sagte Fortunas Vorstandsmitglied Klaus Allofs (67).