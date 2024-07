Zweitliga-Talent (†16) beim Baden verunglückt: "Zutiefst geschockt"

Düsseldorf - Zweitligist in Schock! Fortuna Düsseldorf trauert um Newton Opoku-Mensah. Der Nachwuchsspieler ist am Dienstagabend im Alter von nur 16 Jahren bei einem Badeunfall verstorben.

Fortuna Düsseldorf betrauert den tragischen Verlust des Nachwuchsspielers Newton Opoku-Mensah (†16). © Bernd Thissen/dpa

Das bestätigte der Klub am Mittwoch in einer offiziellen Mitteilung. Demnach verunglückte das Abwehrtalent in einem Duisburger See und erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen.

"Wir sind zutiefst geschockt und können diese Nachricht nicht fassen. Newton war ein junger Mann, der seinen Traum gelebt hat und nun viel zu früh verstorben ist", erklärte F95-Sportvorstand Klaus Allofs (67) in dem Statement.

"Unsere Anteilnahme und unser tiefes Mitgefühl gelten der Familie und den Angehörigen von Newton, sowie allen Mannschaftskollegen und dem gesamten Team in unserem NLZ", fügte der 67-Jährige an.

Der Trainings- und Spielbetrieb sämtlicher Jugendteams von der U9 bis zur U19 wurde vorübergehend ausgesetzt.