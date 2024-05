Mega-Sensation: Düsseldorf verspielt Aufstieg im Elferschießen, Bochum bleibt drin!

Düsseldorf - Das ist der blanke Wahnsinn: Der VfL Bochum sichert sich in einem absoluten Nervenkrimi gegen Fortuna Düsseldorf den Klassenerhalt! Mit einem 3:0 nach 90 Minuten erzwang der Bundesligist die Verlängerung und bewies dann im Elfmeterschießen (6:5) die stärkeren Nerven.

Der Jubel kennt keine Grenzen: Der VfL Bochum bleibt in der Bundesliga! © Marius Becker/dpa

Dabei schien nach dem Hinspiel alles so klar: Einen Drei-Tore-Vorsprung hatte noch kein Relegations-Teilnehmer je aus der Hand gegeben.

Doch Philipp Hofmann, im Hinspiel noch Pechvogel mit einem Eigentor, mit einem Doppelpack und Kevin Stöger per Elfmeter egalisierten die klare Hinspiel-Pleite, danach schenkten sich beide Teams keinen Millimeter mehr.

Die Entscheidung musste also im Elfmeterschießen her, wo Takashi Uchino beim siebten Strafstoß die Nerven versagten.

Während der VfL also freudestrahlend für die vierte Bundesliga-Saison in Folge planen kann, versank Düsseldorf im Tal der Tränen - und ist damit der fünfte Zweitligist hintereinander, der in der Relegation scheiterte.