Fortuna-Düsseldorf-Star fällt für Pokal-Hit gegen Leverkusen aus

Düsseldorf - Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf muss vor dem Pokal -Halbfinale gegen Bayer 04 Leverkusen am Mittwochabend (20.45 Uhr aus ZDF und Sky) einen herben Rückschlag hinnehmen: Leistungsträger Ao Tanaka (25) fällt aus.

Das teilten die Düsseldorfer am Mittwoch mit. Demnach leide der 25-jährige Japaner an "akuten Blinddarmbeschwerden". Diese seien sogar so gravierend, dass er sich einer Operation unterziehen musste.

Dementsprechend wird der Leistungsträger auch am Abend gegen den Tabellenführer der Fußball-Bundesliga nicht auflaufen können.

Wann Tanaka wieder für die Fortunen auf Torejagd gehen kann, ist indes noch ungewiss.

Wie schwerwiegend der Ausfall des Japaners für den Zweitligisten ist, zeigt ein Blick auf die Statistiken: Tanaka ist bei den Düsseldorfern der Spieler mit den drittmeisten Einsatzminuten in dieser Saison in der Liga.