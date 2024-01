"Fortuna für alle": Das alles erwartet die Fans beim zweiten Gratis-Spiel

Am Samstag werden wieder 52.000 Zuschauer in der MERKUR SPIEL-ARENA sein. © Roland Weihrauch/dpa

Im ersten von zwei Top-Duellen innerhalb von vier Tagen mit dem Spitzenreiter FC St. Pauli (Samstag/20.30 Uhr) haben die Gastgeber große Ambitionen. "Wir wollen die erste Mannschaft sein, die St. Pauli in dieser Saison schlägt", kündigte Trainer Daniel Thioune an. Sollte das im Zweitligaspiel nicht gelingen, hat der Tabellenfünfte am Dienstag (20.45 Uhr) am Millerntor im Viertelfinale des DFB-Pokals die zweite Möglichkeit.

Die Freude auf den zweiten großen Auftritt vor 52.000 Zuschauern nach dem 4:3-Spektakel gegen den 1. FC Kaiserslautern im Oktober ist groß. "Schöner hätte es nicht sein können. Das war Werbung für den Fußball, Werbung für die Fortuna, Werbung für Düsseldorf", sagte Vorstandschef Alexander Jobst nach der Partie.

Rechtzeitig vor dem nächsten Freispiel konnte der Klubchef auch den lange erwarteten nächsten Sponsor für das Pilotprojekt "Fortuna für alle" präsentieren. Das Krefelder Lebensmittelunternehmen Yayla unterstützt die Aktion als dritter langfristiger Sponsor und erhöht die Möglichkeit auf weitere Freispiele in der nächsten Saison.

Die Düsseldorfer nutzen das Wochenende der großen Demonstrationen in der Stadt auch zum Aufruf gegen Rassismus.