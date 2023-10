Freispiele in Düsseldorf: So ist der Stand beim Projekt "Fortuna für alle"

"Fortuna für alle" sei auch eine Antwort auf die wirtschaftliche Situation der vergangenen Jahre. "Diese Jahre haben wirtschaftlich wehgetan. Durch die hohen Coronaverluste, stark steigende Kosten und die Jahre in der zweiten Liga ist unsere Eigenkapitaldecke stark reduziert", sagte Jobst.

In einer Pilotphase findet am 21. Oktober gegen den 1. FC Kaiserslautern die erste Partie von bislang drei geplanten Freispielen statt. Alle Tickets für die Begegnung mit den Pfälzern sind bereits vergeben. Die Freispiele werden mithilfe von Sponsoren finanziert.

Über das Konzept habe die Fortuna "eine sehr positive Wahrnehmung im Fußball-Business, aber auch in der Gesellschaft erfahren", sagte der 50-Jährige der "Rheinischen Post" (Freitag).

"Wir sind in diesem Jahr in einer Übergangsphase, in der wir die wirtschaftlichen Auswirkungen noch spüren, aber bereits konkrete Maßnahmen angestoßen haben. Durch die ergriffenen Maßnahmen und mit "Fortuna für alle" werden wir ab der kommenden Saison wirtschaftlich wieder Schub bekommen.​"