Fußball-Sensation! Fortuna Düsseldorf gewährt Fans freien Eintritt: So soll's funktionieren

Düsseldorf – Novum im Fußball: Fortuna Düsseldorf will Fußballfans in der kommenden Saison freien Eintritt gewähren - bei mindestens drei Zweitliga-Heimspielen.

Fans könnten sich freuen: Ausgewählte Spiele könnten in der kommenden Saison gratis sein. © Roland Weihrauch/dpa

Dies sei Teil einer strategischen Neuausrichtung des Klubs, verkündeten die Düsseldorfer am heutigen Mittwoch.

Die Ticket-Revolution ist für die kommende Spielzeit zunächst als Pilotphase angelegt, in Zukunft könnte die Zahl der Spiele mit kostenlosem Eintritt demnach noch steigen. Zuvor hatten mehrere Medien über die Pläne berichtet.

Mit bislang vier Sponsoren hat die Fortuna im Rahmen des neuen Konzepts langfristige Partnerschaften über fünf Jahre in Höhe von etwa 45 Millionen geplant.

"Wir wollen, dass alle Fußball in Düsseldorf erleben können und die Fortuna damit wieder viel stärker in unserer Stadt verankern", sagte Vorstandsvorsitzender Alexander Jobst (49), der die außergewöhnliche Idee am Mittwoch bekannt gab.

Damit wolle man auch zeigen, "dass der Fußball vor allem den Fans gehört", betonte Jobst.