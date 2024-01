Zweitliga-Neuzugang droht Haftstrafe: "Werde wie ein Schwerverbrecher behandelt"

Düsseldorf - Erst am gestrigen Montag kehrte Angreifer Marlon Mustapha (22) nach Deutschland zurück und heuerte zunächst auf Leihbasis bei Fortuna Düsseldorf in der 2. Bundesliga an. In seiner Heimat muss er sich jedoch mit Problemen rumschlagen, die sogar in einer Haftstrafe gipfeln könnten.