12.04.2026 12:10 Schon wieder im April! Anfang bei Düsseldorf wohl kurz vor dem Ende

Nach der 1:2-Niederlage gegen Holstein Kiel steht Markus Anfang bei Fortuna Düsseldorf offenbar kurz vor dem Aus.

Von Aliena Rein

Düsseldorf - Und wieder ist es sein Schicksalsmonat April! Nach der 1:2-Pleite gegen Holstein Kiel am Freitagabend, die Fortuna Düsseldorf wieder tief in den Abstiegsstrudel der 2. Bundesliga zog, soll Chefcoach Markus Anfang (51) kurz vor der Entlassung stehen. Erst im Oktober hatte er das Team übernommen.

Für Markus Anfang (51) war die vierte Niederlage in Folge wohl eine zu viel. Er steht vor dem Aus bei Fortuna Düsseldorf. © Anke Waelischmiller/dpa Am Samstag stand Anfang zwar noch mit der Mannschaft auf dem Trainingsplatz, wie der Kicker berichtete, sei die Einheit aber voraussichtlich seine letzte bei der Fortuna gewesen. Zwar stünden noch interne Sitzungen am Sonntag aus, die Tendenz zur Freistellung sei aber eindeutig, vermeldete das stets gut informierte Magazin. Damit dürfte nach gerade einmal einem halben Jahr schon wieder Schluss für den gebürtigen Kölner in Düsseldorf sein. Schon seit der Übernahme von Daniel Thioune (51) nach dem siebten Spieltag auf Platz zehn liegend lief es überaus holprig für den 51-Jährigen. Fortuna Düsseldorf Emotionaler Moment! Fortuna-Coach Markus Anfang weint um seinen guten Freund Georg Koch (†54) Erst nach sechs Spielen im Amt konnte der Coach zum ersten Mal einen Sieg mit seinem Team feiern, bis zum Ende der Hinrunde kam nur noch ein weiterer hinzu.

2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf droht der Absturz auf den Relegationsplatz

Sportvorstand Sven Mislintat (53) kündigte an, bei Fortuna Düsseldorf jeden Stein umzudrehen und ist dabei wohl zum Schluss gekommen, mit einem anderen Trainer weiterzumachen. © Federico Gambarini/dpa Auf eine kurzzeitige Stabilisierung im Februar folgten zuletzt wieder vier Niederlagen in Serie und das Abrutschen auf den 14. Rang, noch am Sonntag droht der Absturz auf den Relegationsplatz. Besser als unter Thioune stand Fortuna Düsseldorf mit Anfang nie da. Entsprechend schrumpfte zuletzt auch die öffentliche Rückendeckung für den Chefcoach, Sportvorstand Sven Mislintat (53) kündigte nach der Heimpleite gegen Kiel an, jeden Stein umdrehen zu wollen. "Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in Abläufe kommen, die wir nicht mehr korrigieren können", sagte der 53-Jährige - die erste Korrektur scheint deshalb jetzt vorgenommen zu werden. Fortuna Düsseldorf "Fortuna für alle": Bei diesen Spielen verzichtet Düsseldorf auf den Eintritt Kurios: Schon bei seinen letzten beiden Stationen 1. FC Kaiserslautern und Dynamo Dresden hatte es Anfang 2025 bzw. 2024 im April erwischt, damals allerdings im Aufstiegs- anstatt im Abstiegskampf. Auch beim 1. FC Köln wurde der 51-Jährige 2019 im April entlassen.