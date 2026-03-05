Emotionaler Moment! Fortuna-Coach Markus Anfang weint um seinen guten Freund Georg Koch (†54)

Düsseldorf - Die Meldung vom viel zu frühen Tod des ehemaligen Bundesliga-Torhüters Georg Koch (†54) , der am Mittwoch den langen Kampf gegen den Krebs verlor, schockierte Familie, Freunde und ganz Fußball-Deutschland. Einen, den es besonders berührte, ist auch Fortuna Düsseldorfs Trainer Markus Anfang (51), der am Donnerstag auf der Pressekonferenz des Vereins um seinen guten Freund weinte.

Markus Anfang (51, l.) und der verstorbene Georg Koch (54, r.) waren seit Jahrzehnten eng befreundet. Beim Benefizspiel im Oktober 2024 in Marienfeld waren die beiden vereint. © IMAGO / Moritz Müller

Eigentlich sollte das Spiel in der 2. Bundesliga am Samstag beim 1. FC Nürnberg im Fokus der Medienrunde stehen, doch nachdem der gebürtige Kölner am Mittwoch die Nachricht vom Tod seines engen Vertrauten bekommen hatte, hatte auch er sehr schwere Stunden verlebt.

Die beiden verband eine langjährige, enge Freundschaft, sie spielten in vier Vereinen gemeinsam, Anfang ist der Patenonkel von Kochs Tochter Emma. "Ich habe gestern Mittag die Nachricht bekommen", versucht der Coach sein Statement zu beginnen, musste aber schon nach wenigen Augenblicken mit seinen Emotionen kämpfen.

"Ich habe viele Stationen mit 'Schorsch' durchlebt. Ich habe ihn sehr gut gekannt als Mensch, das ganze Umfeld, seine Kinder. Für mich ist es schwierig, es tut weh. Wir wussten alle irgendwo, das kommt. Aber wenn es dann kommt, schmerzt es", versuchte der Trainer Worte inmitten seiner Tränen zu finden.

Als es um Kochs Kinder Emma (20) und Max (17) ging, wurde es für den 51-Jährigen immer schwieriger. "Meine Gedanken sind auch gerade bei seinen Kindern. Ich hoffe, er findet seinen Frieden", sagt der sichtlich ergriffene Coach.