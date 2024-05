90 Minuten Ehrenrunde für FSV-Star Frick

Zwickau - Es gibt Ehrenrunden. Und dann gab's am Sonntagnachmittag Davy Fricks (34) Ehrenrunde. Die dauerte anderthalb Stunden. Er nahm Glückwünsche entgegen, signierte Fanartikel, hielt Smalltalk. Bodenständig, fannah, so wie man ihn die letzten 13 Jahre erlebte, in denen der 34-Jährige all seine Knochen für den FSV Zwickau hinhielt, wie er zu Tränen gerührt erzählte.