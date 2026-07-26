"Bärenstarker Auftritt": Joker Harant schockt Jena und sorgt für FSV-Auftakt nach Maß

Jena - Auftakt nach Maß für den FSV Zwickau , der sich am Sonntagnachmittag bei Carl Zeiss Jena nach einem 0:1-Rückstand stark zurückmeldete und sich dank der Treffer von Cemal Sezer und Philipp Harant einen 2:1 (1:1)-Auswärtssieg sicherte.

Tor für Zwickau! Cemal Sezer trifft zum 1:1. © Picture Point/Gabor Krieg

"Das war ein bärenstarker Auftritt der Jungs, bei einer wirklich sehr starken Jenaer Mannschaft. Wir haben uns von dem Rückstand nicht beirren lassen, kommen durch Cemal zurück, lassen in der zweiten Halbzeit praktisch nichts zu und setzen den entscheidenden Konter", freute sich Sportchef Robin Lenk direkt nach Abpfiff beim Gang in die Kurve.

Die Schwäne wussten nach der durchwachsenen Vorbereitung nicht so recht, wo sie denn stehen. Gerade die Defensive hatte sich anfällig gezeigt, dazu die Ballverluste im Spielaufbau. Und so schien es in der Liga weiterzugehen, denn da taten sich im ersten Durchgang Lücken auf.

Sezer mit dem Ballverlust, die Deckung zu offen und keiner bei Emilio Munser (29.) - 0:1. Jena arbeitete am zweiten Treffer, während die Westsachsen über einen ruhenden Ball zum Ziel kamen.