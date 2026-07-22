FSV-Stürmer fordert nach verlorener Generalprobe: Aufmerksamkeit und Spannung

Zwickau - Vorne hui, hinten pfui? Dieser Eindruck drängt sich nach der Vorbereitung des FSV Zwickau unweigerlich auf. Die Schwäne wirkten defensiv nicht immer sattelfest.

Im Zweikampf überzeugte Paul-Philipp Besong (25, r.), ebenso bei der Balleroberung. © Picture Point/Gabor Krieg

Punkten konnte die Offensive und hier zuletzt Neuzugang Paul-Philipp Besong (25), der gegen Sparta II. (2:3) mit einem Doppelpack und einem späten Lattentreffer für besonders viel Aufhebens sorgte. "Wäre cool gewesen, wenn ich den Hattrick mache", lachte der 25-Jährige im altehrwürdigen Strahov-Stadion.

Irgendwie kam man nicht umhin, die Generalprobe mit einem lachenden und einem weinenden Auge zu betrachten. Positiv sind die offensiven Akzente gewesen, die vor allem von Besong und Philipp Harant gesetzt wurden.

"Ich bin zufrieden. Klar kann ich noch an ein, zwei Stellen bezüglich Ausdauer arbeiten, aber dafür sind diese langen Testspiele da", so Besong.

Was die Grundschnelligkeit anbelangt, macht ihm keiner was vor. Zweimal in die Tiefe geschickt, zweimal getroffen: Das ist genau das Element, das Sportdirektor Robin Lenk (42) mit der Verpflichtung in den Sturm neu hineinbringen wollte.

"Ich bin ein geradliniger Spieler. Ich wurde gut gesteckt und das nimmt man definitiv im Unterbewusstsein in die Saison mit", hat sich Besong ein gutes Gefühl verschafft.