FSV-Stürmer fordert nach verlorener Generalprobe: Aufmerksamkeit und Spannung
Zwickau - Vorne hui, hinten pfui? Dieser Eindruck drängt sich nach der Vorbereitung des FSV Zwickau unweigerlich auf. Die Schwäne wirkten defensiv nicht immer sattelfest.
Punkten konnte die Offensive und hier zuletzt Neuzugang Paul-Philipp Besong (25), der gegen Sparta II. (2:3) mit einem Doppelpack und einem späten Lattentreffer für besonders viel Aufhebens sorgte. "Wäre cool gewesen, wenn ich den Hattrick mache", lachte der 25-Jährige im altehrwürdigen Strahov-Stadion.
Irgendwie kam man nicht umhin, die Generalprobe mit einem lachenden und einem weinenden Auge zu betrachten. Positiv sind die offensiven Akzente gewesen, die vor allem von Besong und Philipp Harant gesetzt wurden.
"Ich bin zufrieden. Klar kann ich noch an ein, zwei Stellen bezüglich Ausdauer arbeiten, aber dafür sind diese langen Testspiele da", so Besong.
Was die Grundschnelligkeit anbelangt, macht ihm keiner was vor. Zweimal in die Tiefe geschickt, zweimal getroffen: Das ist genau das Element, das Sportdirektor Robin Lenk (42) mit der Verpflichtung in den Sturm neu hineinbringen wollte.
"Ich bin ein geradliniger Spieler. Ich wurde gut gesteckt und das nimmt man definitiv im Unterbewusstsein in die Saison mit", hat sich Besong ein gutes Gefühl verschafft.
FSV-Spieler Besong: "Es ist noch nicht alles perfekt"
Aber was machen die Schwäne, damit ihnen auch fürs Spiel gegen den Ball nicht Bange sein muss?
"Aufmerksamkeit und vielleicht auch die letzte Spannung. Möglicherweise lag es daran, dass es gegen Sparta noch diesen Testspiel-Charakter hatte. Trotz alledem sehe ich uns schon in den letzten Testspielen verbessert. Es ist noch nicht alles perfekt", meint Besong.
Er spricht das aus, was entscheidend für den Auftakt bei Carl Zeiss Jena am Sonntag ist: "Wenn die Liga wieder losgeht, haben wir alle die Spannung, die es braucht!"
Titelfoto: Picture Point/Gabor Krieg