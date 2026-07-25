25.07.2026 08:33 FSV-Coach Rico Schmitt: "15 Gegentore! Das sind zu viele"

"In Krisensituationen nicht den Kopf verlieren", fordert FSV-Coach Rico Schmitt (57) für das Kracherspiel bei Carl Zeiss Jena am Sonntagnachmittag.

Von Michael Thiele

Zwickau - "In Krisensituationen nicht den Kopf verlieren", fordert FSV-Coach Rico Schmitt (57) für das Kracherspiel bei Carl Zeiss Jena am Sonntagnachmittag. Der Vorjahres-Vizemeister empfängt den Dritten. Ob die Schwäne nahtlos an ihre letzte Saison anknüpfen können, entscheidet sich vor allem in der Defensive.

FSV-Coach Rico Schmitt (57). © Picture Point / Roger Petzsche Die zeigte in der Vorbereitung ungewohnte Wackler. "Es wird ein intensives Spiel am Sonntag, mit offenem Visier. Deswegen hatten wir in den letzten Wochen auch noch einiges aufzuarbeiten, Stichwort Gegentore. Wenn ich das Testspiel gegen Kreisligist Mülsen hinzuzähle, haben wir 15 Gegentore bekommen. Das sind zu viele und das hat nichts mit dem mannschaftstaktischen Bereich zu tun, sondern individuellen Fehlern", moniert Schmitt. Die Generalprobe bei Sparta Prag II. (2:3) war dahingehend eine Blaupause. Alle drei Gegentore entsprangen individuellen Unzulänglichkeiten.

Torhüter Lucas Hiemann (27) musste in der Vorbereitung zu oft hinter sich greifen. © Picture Point/Gabor Krieg

Kapitän Andrey Startsev mahnt und nimmt auch die Offensive in die Pflicht