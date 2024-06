Beim FSV Zwickau rollt der Ball wieder: Schmitt hat ein neues Quartett

Zwickau - Beim FSV wird wieder geackert. Nach vier Wochen Pause ist der FSV Zwickau am heutigen Montagabend in die Saison eingestiegen. Mit Felix Pilger (22, Berliner AK), Jonas Dittrich (20, VfB Auerbach), Andrej Startsev (30, Rot-Weiß Erfurt) und Lukas Eixler (20, SV Meppen) auch die bisherigen vier Neuzugänge.

Fertig ist der Kader von Coach Rico Schmitt (55) noch nicht, wie der Sportchef bestätigte. "Wir lassen noch ein, zwei Positionen offen. Man weiß ja nie was passiert." Genauso geht er mit dem Saisonziel um. "Demütig bleiben", sagte er. "Wir sind noch in der Konsolidierung und noch nicht so weit, Ansprüche stellen zu können."

Neun Testspiele bestreitet der FSV bis zum Saisonstart am letzten Juli-Wochenende, das erste am Donnerstag (18 Uhr) beim TSV Crossen. Vom 28. bis 30. Juni steht ein kurzes Athletik-Camp an der Bleilochtalsperre an.