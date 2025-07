Bessere Perspektive: Von Baer spricht über seinen Wechsel nach Zwickau

Zwickau - Es war der Wechsel, der in der Sommerpause am meisten aufhorchen ließ: Josua von Baer (19), Kapitän der so erfolgreichen U19-Bundesligamannschaft des Chemnitzer FC, schloss sich dem FSV Zwickau an. In Chemnitz werden sie ab diesem Wochenende natürlich auch ein Auge darauf haben, wie er sich beim Erzrivalen macht.