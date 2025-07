Arnold kommt nach Zwickau! Dreier-Turnier mit dem FSV, Dynamo und dem VfL

Zwickau - Es ist der Kracher in der Saisonvorbereitung! Am Sonntag steigt in der GGZ-Arena der Volkswagen Cup. Der FSV Zwickau hat sich für die Generalprobe auf den Regionalligastart gegen Lok Leipzig (26. Juli) den VfL Wolfsburg und die SG Dynamo Dresden eingeladen. Auch für die Dynamos ist es ein wichtiger Gradmesser und zugleich der vorletzte Test vor dem Saisonauftakt in der 2. Bundesliga gegen Greuther Fürth (3. August).