Startsev, Somnitz, Ziemer: Kapitänsfrage beim FSV entschieden

Zwickau - Max Somnitz (22) führte den FSV Zwickau am Sonntag zum Volkswagen Cup als Kapitän aufs Feld. Coach Rico Schmitt (56) wollte die Frage, wer künftig vorweggeht, zuvor geklärt haben. Da Andrey Startsev (31) verletzt fehlte, war das noch keine eindeutige Antwort auf die offene Kapitänsfrage.

Startsev laboriert nach wie vor an einer Fußblessur. Diese geht auf eine alte, vor Jahren erlittene Verletzung zurück - wie Sportdirektor Robin Lenk (41) erklärt.

Schmitt: "Wir haben das sehr demokratisch durchgeführt, um hineinzuhören, wie die Mannschaft denkt. Jetzt nicht mit geheimer Abstimmung, denn dadurch sehe ich auch ein Stück weit, wer zu wem steht und wem was zuzutrauen ist. Daraufhin haben wir dann Mannschaftsrat und Kapitän bestimmt. Andrey ist erster Kapitän und Max sein 'Co'."

FSV-Trainer Rico Schmitt (56, l.) mit seinem neuen Kapitän Andrey Startsev (31). Dieses Amt hatte Startsev schon in Erfurt inne. © Picture Point / Gabor Krieg

Startsev ist bereits Führungsspieler und Kapitän bei Rot-Weiß Erfurt gewesen. Er ist einer der Erfahrensten im Team.

Marc-Philipp Zimmermann (35), Torjäger und mit seinem Hauptjob als Polizist einziger Halbprofi im Kader, ist aufgrund seines Standings und seiner Vorbildfunktion einer, der auch in der neuen Saison Verantwortung übernehmen wird.

Er gehört wie Startsev und Somnitz dem sechsköpfigen Mannschaftsrat an. Komplettiert wird dieser durch Sonny Ziemer, Lucas Hiemann und Lucas Albert.

"Spricht auch für die Entwicklung von 'Hieme', der letztes Jahr in solchen Überlegungen noch überhaupt keine Rolle gespielt hatte. 'Zimbo' ist klar. Sonny hat ein gutes Standing in der Mannschaft, was als Bindeglied auch wichtig ist. Und 'Albe' ist dabei", erklärt Schmitt.