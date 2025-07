Boldt bei FSV-Sieg in Freital im Einsatz – Sorgen um Startsev

Freital - Nach dem munteren Scheibenschießen in den ersten fünf Testspielen mit 65 eigenen erzielten Toren musste sich der FSV Zwickau am Freitagabend bei NOFV-Oberligist SC Freital (5. Liga) erstmals richtig strecken. Nach frühem Rückstand durch einen Foulelfmeter in der zweiten Minute drehte Lucas Albert (31./62.) die Partie zum 2:1 (1:1) zugunsten der Westsachsen.