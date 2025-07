Neuzugang Breitenbücher: Der flinke Kocer-Klon für Zwickau

Von der Förde an die Mulde: Nick Breitenbücher (22) kam aus der Zweiten von Holstein Kiel nach Zwickau. © Picture Point/Gabor Krieg

"So bisschen wie Guido Kocer", schmunzelt Lenk. Mit dieser Einschätzung ist er allerdings nicht allein. Coach Rico Schmitt (56) zieht ebenfalls Parallelen zum langjährigen Zweitliga-Profi, der auch in der türkischen Süper Lig spielte. Schmitt weiß, wovon er spricht, er trainierte Kocer einst in Aue.

"Bewegung, Körpergröße, das erinnert bei Nick schon daran. Er ist sehr flink unterwegs und ein anderer Spielertyp als das, was wir bislang auf der Außenbahn haben", sagt Schmitt.

Mit seinen 1,74 Meter (Transfermarkt.de) ist Breitenbücher das Gegenstück zu den groß gewachsenen Veron Dorbuna (1,86 m), Lucas Albert (1,89 m) oder Lennert Möbius (1,87 m). Auch Kraftpaket Theo Martens (1,81 m) ist noch ein Stück größer.

Seine ersten Auftritte ließen Breitenbücher dennoch aus der Masse herausstechen. "Das waren einige gute Aktionen dabei", lobte Schmitt den Neuzugang von Holstein Kiel II. zum Beispiel nach dem 9:0 in Naunhof, wo er ein Tor erzielte und drei vorbereitete.

Gegen Kirchberg ließ er einen Viererpack folgen.