"Definitiv einen Nerv getroffen!" FSV peilt neuen Dauerkarten-Rekord an

Zwickau - "Der FSV Zwickau ist mehr als 90 Minuten Fußball am Wochenende", hatte Geschäftsführer André Beuchold vor zwei Jahren einmal im TAG24-Gespräch erklärt. Blickt man auf die Entwicklung, die die Schwäne seit dem Drittligaabstieg 2023 genommen haben, ist man geneigt dem sofort zuzustimmen.

FSV-Geschäftsführer Andre Beuhold © Picture Point / Sven Sonntag

Der Verein ist in der Stadt sichtbar, verbindet die traditionsreiche Vergangenheit, mit der Meisterschaft von Horch Zwickau, die sich letztes Jahr zum 75. Mal jährte oder den Sternstunden im Europapokal vor 50 Jahren, die dieses Frühjahr auf der "Halde" groß gefeiert wurden, mit der Gegenwart.

Und die heißt Regionalliga Nordost. Was den Zuschauerschnitt anbelangt, sind die Schwäne nicht nur in ihrer Staffel ganz vorne dabei. Im Schnitt 5396 Zuschauer bedeuteten Platz sieben von 90 (!) Regionalliga-Klubs.

Es steht zu erwarten, dass der Zuspruch diese Saison aufgrund des direkten Aufstiegs für den Sieger der Nordost-Staffel nochmal zunimmt. Dazu kommt das Derby gegen den Schacht, der am 14. Spieltag in der GGZ-Arena gastieren wird. All das spiegelt sich schon jetzt im Dauerkartenverkauf wider, wie FSV-Vorstand Matthias Bley TAG24 bestätigte.

"Wir stehen drei Wochen vor dem ersten Heimspiel gegen den Greifswalder FC bei an die 1450 verkauften Dauerkarten. Letztes Jahr sind wir insgesamt auf 1617 Dauerkarten gekommen, sodass wir davon ausgehen, dass der Absatz über dem des Vorjahres liegen wird."