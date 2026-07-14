"Definitiv einen Nerv getroffen!" FSV peilt neuen Dauerkarten-Rekord an
Zwickau - "Der FSV Zwickau ist mehr als 90 Minuten Fußball am Wochenende", hatte Geschäftsführer André Beuchold vor zwei Jahren einmal im TAG24-Gespräch erklärt. Blickt man auf die Entwicklung, die die Schwäne seit dem Drittligaabstieg 2023 genommen haben, ist man geneigt dem sofort zuzustimmen.
Der Verein ist in der Stadt sichtbar, verbindet die traditionsreiche Vergangenheit, mit der Meisterschaft von Horch Zwickau, die sich letztes Jahr zum 75. Mal jährte oder den Sternstunden im Europapokal vor 50 Jahren, die dieses Frühjahr auf der "Halde" groß gefeiert wurden, mit der Gegenwart.
Und die heißt Regionalliga Nordost. Was den Zuschauerschnitt anbelangt, sind die Schwäne nicht nur in ihrer Staffel ganz vorne dabei. Im Schnitt 5396 Zuschauer bedeuteten Platz sieben von 90 (!) Regionalliga-Klubs.
Es steht zu erwarten, dass der Zuspruch diese Saison aufgrund des direkten Aufstiegs für den Sieger der Nordost-Staffel nochmal zunimmt. Dazu kommt das Derby gegen den Schacht, der am 14. Spieltag in der GGZ-Arena gastieren wird. All das spiegelt sich schon jetzt im Dauerkartenverkauf wider, wie FSV-Vorstand Matthias Bley TAG24 bestätigte.
"Wir stehen drei Wochen vor dem ersten Heimspiel gegen den Greifswalder FC bei an die 1450 verkauften Dauerkarten. Letztes Jahr sind wir insgesamt auf 1617 Dauerkarten gekommen, sodass wir davon ausgehen, dass der Absatz über dem des Vorjahres liegen wird."
Upgrade für Sachsenpokal möglich
Die Attraktivität der Liga sei das eine, die pfiffigen und werthaltigen Dauerkarten-Angebote das andere, wie Bley zu verstehen gibt. So seien bisher über 200 Pakete des "Handwerker-Zwanni" abgesetzt worden.
Zur Dauerkarte gibt's hierfür die FSV-Schmieche als Dankeschön. Der Sonderbeitrag von 20 Euro fließt zweckgebunden in kleinere und größere Maßnahmen zur Verbesserung des Stadionumfelds, unter anderem in die Installation einer Toilettenanlage auf dem Stadion-Vorplatz. "Mit dem 'Zwanni' haben wir definitiv einen Nerv getroffen!", findet Bley.
Wer im Sachsenpokal auf der sicheren Seite sein will, kann seine Dauerkarte upgraden und sich seinen Stehplatz (plus 49 Euro) oder Sitzplatz (plus 59 Euro) ohne zusätzliche Kosten sichern. Bley: "Das letztjährige Finale hat gezeigt, dass man als Dauerkarteninhaber oder Mitglied auf der sicheren Seite ist."
Titelfoto: Picture Point / Sven Sonntag