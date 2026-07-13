Ganz nach Schmitts Geschmack: FSV Zwickau gewinnt 6:3 gegen Usti

Zwickau - Der Vorteil an Testspielen in der Sommervorbereitung ist für den interessierten Zuschauer auch mit der, dass man einfach einmal Mäuschen spielen und lauschen kann, welche Anweisungen von draußen ins Spielfeld hineingegeben werden. Kommandos, die im Stadionlärm auf der Tribüne sonst untergehen.

Cemal Sezer (30) verwandelte sicher vom Elfmeterpunkt zum zwischenzeitlichen 2:0 gegen Usti. Am Ende gewann Zwickau 6:3. © Picture Point/Gabor Krieg

So hörte man am Sonnabend FSV-Trainer Rico Schmitt (57), wie er Lennert Möbius (23) in der ersten Halbzeit gegen FK Usti nad Labem (6:3) Anweisungen gab, Sandro Sengersdorf (27) sagte, er solle einrücken oder Joshua Putze (31), kurz "JP" dirigierte.

Das Resultat: "Ein ordentlicher Auftritt", wie es Schmitt nannte, gegen einen Kontrahenten, der den Schwänen vor allem kämpferisch und physisch alles abverlangt hat.

Genau das ist nach dem Geschmack des FSV-Coaches gewesen, denn es spiegelt das wider, was in der Regionalliga Nordost Woche für Woche auf einen zukommt.

"Das war ein robustes, mannhaftes Fußballspiel mit zackigen Zweikämpfen. In der ersten Halbzeit haben wir die Aufgaben, gerade die Pressingmomente und Umschaltsituationen gut umgesetzt und erzielen drei Tore aus ruhenden Bällen", so Schmitt.

Cemal Sezer (30) per Freistoß und Foulelfmeter sowie Möbius per Strafstoß hatten die Tore besorgt.