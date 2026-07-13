Ganz nach Schmitts Geschmack: FSV Zwickau gewinnt 6:3 gegen Usti
Zwickau - Der Vorteil an Testspielen in der Sommervorbereitung ist für den interessierten Zuschauer auch mit der, dass man einfach einmal Mäuschen spielen und lauschen kann, welche Anweisungen von draußen ins Spielfeld hineingegeben werden. Kommandos, die im Stadionlärm auf der Tribüne sonst untergehen.
So hörte man am Sonnabend FSV-Trainer Rico Schmitt (57), wie er Lennert Möbius (23) in der ersten Halbzeit gegen FK Usti nad Labem (6:3) Anweisungen gab, Sandro Sengersdorf (27) sagte, er solle einrücken oder Joshua Putze (31), kurz "JP" dirigierte.
Das Resultat: "Ein ordentlicher Auftritt", wie es Schmitt nannte, gegen einen Kontrahenten, der den Schwänen vor allem kämpferisch und physisch alles abverlangt hat.
Genau das ist nach dem Geschmack des FSV-Coaches gewesen, denn es spiegelt das wider, was in der Regionalliga Nordost Woche für Woche auf einen zukommt.
"Das war ein robustes, mannhaftes Fußballspiel mit zackigen Zweikämpfen. In der ersten Halbzeit haben wir die Aufgaben, gerade die Pressingmomente und Umschaltsituationen gut umgesetzt und erzielen drei Tore aus ruhenden Bällen", so Schmitt.
Cemal Sezer (30) per Freistoß und Foulelfmeter sowie Möbius per Strafstoß hatten die Tore besorgt.
FSV-Coach Schmitt über seine künftige Startelf: "Im Defensivspiel sind wir personell schon sortiert"
Mit der offensiven Leistung zeigten sich die Westsachsen zufrieden, wenngleich Zwickau noch nicht alles auf den Präsentierteller gelegt hat und die Kiebitze von Auftaktgegner Jena um Sportchef Miroslav Jovic (55) somit kein umfassendes Bild erhalten haben.
Schmitt über seine künftige Startelf: "Im Defensivspiel sind wir personell schon sortiert. Im Zentrum müssen wir schauen, wie das Offensivspiel gespeist wird, gerade über die Außen oder halt durchs Zentrum."
Dazu stellt sich die Frage, ob mit einem oder zwei Stürmern. Da hat Schmitt durch die Neuzugänge Paul-Philipp Besong (25) und Philipp Harant (27) weitaus mehr Optionen.
Titelfoto: Picture Point/Gabor Krieg (2)