Absolut unverständlich! Fan-Zoff vor FSV-Generalprobe gegen Sparta Prag

Zwickau/Prag - Am Donnerstag erhielt der FSV Zwickau von Sparta Prag die für die Schwäne "überraschende" Information, dass für das Testspiel gegen die 'U23' des tschechischen Rekordmeisters im Strahov-Stadion kommenden Freitag (17. Juli) aufgrund des Zustands der Tribünen keine Fans zugelassen werden sollen.

Der FSV Zwickau testet in der kommenden Woche gegen Sparta Prag II. Die Anhänger freuen sich auf ein internationales Spiel, doch sollen keine Fans zugelassen sein. © Picture Point/Gabor Krieg

"Absolut unverständlich! Trotz anderslautender Absprachen und der klaren und schon vor Monaten geäußerten Prämisse, sich für dieses Spiel um ein geeignetes Stadion zu kümmern, bei dem unsere Fans das Spiel in Stadionatmosphäre – und nicht in Sportplatzatmosphäre – verfolgen können, wurde uns diese Mitteilung heute ohne weitere Begründungen übermittelt", schimpften die Westsachsen auf ihren sozialen Kanälen.

"Wir haben deutlich gemacht, was wir davon halten und um eine Lösung des Problems gebeten. Bis Montag soll hierzu eine Rückmeldung erfolgen", so der FSV weiter.

Droht ein bitteres Déjà-vu? Vor zwei Jahren war das internationale Testspiel bei Austria Salzburg wegen behördlicher Auflagen für den Austragungsort, die der gastgebende Verein nicht umsetzen konnte, abgesagt worden.

"Das Spiel wird definitiv nicht abgesagt, weil es unsere Generalprobe ist!", beschwichtigt Sportchef Robin Lenk (42). Er steht bereits in Kontakt mit dem Teammanager von Sparta Prag, um zu einer zielführenden Lösung zu kommen.