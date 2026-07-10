Absolut unverständlich! Fan-Zoff vor FSV-Generalprobe gegen Sparta Prag
Zwickau/Prag - Am Donnerstag erhielt der FSV Zwickau von Sparta Prag die für die Schwäne "überraschende" Information, dass für das Testspiel gegen die 'U23' des tschechischen Rekordmeisters im Strahov-Stadion kommenden Freitag (17. Juli) aufgrund des Zustands der Tribünen keine Fans zugelassen werden sollen.
"Absolut unverständlich! Trotz anderslautender Absprachen und der klaren und schon vor Monaten geäußerten Prämisse, sich für dieses Spiel um ein geeignetes Stadion zu kümmern, bei dem unsere Fans das Spiel in Stadionatmosphäre – und nicht in Sportplatzatmosphäre – verfolgen können, wurde uns diese Mitteilung heute ohne weitere Begründungen übermittelt", schimpften die Westsachsen auf ihren sozialen Kanälen.
"Wir haben deutlich gemacht, was wir davon halten und um eine Lösung des Problems gebeten. Bis Montag soll hierzu eine Rückmeldung erfolgen", so der FSV weiter.
Droht ein bitteres Déjà-vu? Vor zwei Jahren war das internationale Testspiel bei Austria Salzburg wegen behördlicher Auflagen für den Austragungsort, die der gastgebende Verein nicht umsetzen konnte, abgesagt worden.
"Das Spiel wird definitiv nicht abgesagt, weil es unsere Generalprobe ist!", beschwichtigt Sportchef Robin Lenk (42). Er steht bereits in Kontakt mit dem Teammanager von Sparta Prag, um zu einer zielführenden Lösung zu kommen.
Internationales Spiel für Fans
"Bis zum Montag werden wir diese gefunden haben, sodass das Spiel nicht komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden wird", prophezeit Lenk, der zudem auf die zuvor getroffenen Abmachungen verweist:
"Wir haben schon vor Wochen gesagt, dass wir ein internationales Spiel für unsere Fans machen wollen. Anfang der Woche wollten sie noch wissen, mit wie vielen Fans wir kommen. Sie hatten mit 500 Gästefans geplant, woraufhin wir sagten, dass es weniger werden und Donnerstagfrüh hieß es plötzlich, es dürfen gar keine Fans kommen."
Titelfoto: Picture Point/Gabor Krieg