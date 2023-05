Der "King" dankt ab! Schuster, Leonhardt und Co.: Das sagen alte Weggefährten über die FSV-Legende

Beendet am Samstag seine Profikarriere: FSV-Spieler Ronny König (39). © Picture Point/Gabor Krieg

Leider hat nicht Hollywood das Drehbuch geliefert, sonst würde der 39-Jährige nicht aufgrund einer Sprunggelenksverletzung gegen 1860 München nur in Zivil, sondern nochmal in dem Trikot des FSV Zwickau auflaufen.

Mit 61 Toren in 242 Einsätzen sorgte der gebürtige Lichtensteiner maßgeblich mit dafür, dass die Schwäne sechsmal in Folge die Klasse hielten. Es war die letzte und längste Station einer 22 Jahre dauernden aktiven Laufbahn, in der 'King' 580 Spiele in den höchsten drei Spielklassen absolvierte. Alte Weggefährten erinnern sich gegenüber TAG24.



Dirk Schuster (55, stieg als Trainer des SV Darmstadt 98 mit Ronny König 2015 in die Bundesliga auf): "Ronny hat uns damals mit zum Bundesliga-Aufstieg geschossen, das wird für immer unvergessen bleiben. Zumal ihm das kaum einer zugetraut hat, nachdem er schon als alter Sack nach Darmstadt gekommen war. Er hat generell enorm zu diesem sensationellen Erfolg beigetragen. Auf Ronny war immer zu 100 Prozent Verlass. Aber nicht nur was das Sportliche anging – auch als Mensch war er ein sehr angenehmer Zeitgenosse."

Schuster weiter: "Ich wünsche ihm für die Zukunft vor allem, dass er gesund bleibt und dass die alten Knochen, die er so lange hingehalten hat, noch lange halten."