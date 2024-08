Derbyzeit in Westsachsen! FSV trifft auf VFC

Nach drei Jahren trifft der FSV Zwickau in einem Punktspiel am 20. August auf den VFC Plauen.

Von Michael Thiele

Zwickau/Plauen - Derbyzeit in Westsachsen! Zum ersten Mal seit beinahe zehn Jahren treffen der FSV Zwickau und der VFC Plauen in einem Punktspiel aufeinander. Die Jahre dazwischen waren geprägt vom sportlichen Höhenflug der Schwäne in der 3. Liga und dem steinigen Weg der Vogtländer aus der Versenkung zurück in die Regionalliga.

Eine Szene aus dem letzten Aufeinandertreffen der beiden im Herbst 2014, damals noch im Sojus: Zwickaus Marc-Philipp Zimmermann (l.) scheitert an Plauens Keeper Maik Ebersbach. © imago/Kruczynski "Seit Karsten Oswald Trainer in Plauen ist, geht es sportlich mehr und mehr bergauf", meint Zwickaus Sportdirektor Robin Lenk (40) auf den Kontrahenten angesprochen: "Dazu leisten die Vereinsverantwortlichen eine gute Arbeit nach dem, was ich mitbekomme." Lobende Worte gibt's auch von der Gegenseite. "Zwickau ist uns um Jahre voraus und auch die Fanbase ist eine ganz andere, größere. Dazu leisten Robin Lenk und seine Mitstreiter unter finanziell schwierigen Bedingungen gute Arbeit. Wir hier in Plauen befinden uns in einer Phase, wo wir uns erst noch dahin entwickeln müssen. Als ich 2023 beim VFC begonnen habe, kamen 350 Zuschauer zu den Heimspielen. Jetzt waren es in den ersten beiden jeweils 1400 und zum Derby werden voraussichtlich 500 mitreisen", sagt Karsten Oswald (49). FSV Zwickau Regionalliga-Ultras wegen Ansetzungen sauer auf NOFV und MDR Wenn man beiden zuhört, spürt man, wie sehr sie von gegenseitigem Respekt geprägt sind.

Zwickaus Sportdirektor Robin Lenk (40). © Picture Point/Gabor Krieg

Zwickau hofft auf Sieg

VFC Plauen-Trainer Karsten Oswald (49). © picture point/Sven Sonntag "Ich kann mich noch gut an die Zeiten erinnern, als ich beim CFC damals im Nachwuchs bei den B-Junioren gespielt habe und 'Ossi' in der ersten Männermannschaft 2. Bundesliga. Er war ein Vorbild an Einsatzbereitschaft, ein Kampfschwein", sagt Lenk.

Geht er davon aus, dass "Ossi" diese Tugenden seiner Mannschaft auch vor dem Derby predigen wird? "Bislang waren das richtig starke Auftritte. Auf uns wartet eine harte Nuss. Nichtsdestotrotz wollen wir unseren ersten Heimsieg. Nur wenn wir gewinnen, ist auch der Derbysieg aus Chemnitz etwas wert", betont Lenk. Karsten Oswald hat da natürlich ganz andere Vorstellungen: "Ich freue mich für die Zuschauer. Zwei Traditionsvereine duellieren sich. Was gibt's Schöneres? Die Zwickauer wollen gewinnen. Das ist ihr Anspruch. Doch wir werden ihnen ein intensives Spiel liefern und wollen etwas mitnehmen!"