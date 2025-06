Dritte Liga? Zwickaus Torjäger Herrmann bleibt viertklassig

Bereits in der Zweitliga-Saison 2021/22 trug der Vollblutstürmer das SVS-Trikot und erzielte in 27 Einsätzen zehn Tore.

Dass der 20-Tore-Mann die Westsachsen verlassen wird, stand schon länger fest. Dass Herrmann nicht in die 3. Liga wechselt, sondern innerhalb der Regionalligen, überrascht die Fans in Westsachsen!

Der 24-Jährige im Duell mit Philipp Zeiger (34) vom SV Babelsberg 03. © Picture Point / Sven Sonntag

Zehn Tore in einer Spielzeit - das schaffte auch Herrmann in Zwickau. Und das gleich zweimal in Folge. 67 Punktspiele bestritt der 24-Jährige für die Mannschaft von Trainer Rico Schmitt. Nur einmal musste der Offensivspieler in den zwei Jahren bei den Schwänen pausieren.

Das war nach seiner Gelb-Roten Karte im Derby gegen den Chemnitzer FC, das Anfang Februar dieses Jahres 2:2 endete.

"Jahn ist ein kreativer Kopf mit feinem Fuß, der in der Offensive flexibel einsetzbar ist. Er hat eine sehr gute Ausbildung genossen und verfügt über Spielintelligenz und Zug zum Tor", freut sich Janßen. Herrmann ist der 13. Neuzugang beim "Dorfklub".

Herrmann wurde in der Jugend des FC Bayern München ausgebildet und kam im Juli 2023 von Blau-Weiß Linz nach Zwickau. In verschiedenen Regionalligen sammelte er über 90 Einsätze und bewies dabei mit 37 Scorerpunkten seine Qualitäten als Vorlagengeber und Torschütze.

"Ich bin stolz, künftig für den SV Sandhausen auflaufen zu dürfen", wird Herrmann auf der Homepage des Südwest-Regionalligisten zitiert: "Die Gespräche mit dem Trainerteam waren sehr überzeugend. Ich freue mich darauf, hier Verantwortung zu übernehmen und mich weiterzuentwickeln."