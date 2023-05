Dritter Weggang beim FSV: Verteidiger Carrera kehrt zurück in die 2. Liga

Während Ronny König seine Karriere beendet hat, entschied sich der Verein außerdem gegen die weitere Zusammenarbeit mit Mike Könnecke . Ein großer Faustschlag für den 34-Jährigen: Denn er hatte im Vorfeld seine Unterstützung in der Regionalliga zugesichert.

Mit dem Ende dieser Saison und dem Abstieg in die Regionalliga kehrt er nun wieder nach Kiel zurück, wie er selbst über Facebook mitteilte. Dort läuft sein Vertrag noch bis zum 30. Juni 2025.

Welche Spieler den FSV nach sieben Jahren 3. Liga in die Regionalliga begleiten, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Coach Thielemann: "Die Jungs, die uns verlassen werden, haben wir am Sonntag im Mannschaftskreis verabschiedet. Andere haben Vertragsangebote erhalten. Jetzt müssen wir abwarten, ob diese angenommen werden. Dann sehen wir weiter."